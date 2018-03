Glaasje te veel eindigt in ravage BESTUURDER ONDER INVLOED CRASHT DURE BMW KOEN BATEN

02u47 0 Ninove Een bestuurder onder invloed heeft donderdag met zijn BMW een ware ravage aangericht op de Albertlaan. Op enkele seconden tijd veroorzaakte hij voor meer dan 100.000 euro schade. In totaal raakten zeven wagens beschadigd bij de klap.

Het ongeval gebeurde donderdagavond iets over 23.00 uur 's avonds. Een bestuurder was met zijn blauwe BMW M2 van enkele weken oud op weg richting het centrum van Ninove. Volgens verschillende personen reed de man bijzonder snel. Ter hoogte van het tankstation Dats24 liep het plots mis. De bestuurder wilde een rode Alfa Romeo inhalen toen hij plots een verhoging in het midden van de baan opmerkte. Hij probeerde het nog te ontwijken, maar reed hierbij de Alfa Romeo van de weg.





De jongeman verloor daarna helemaal de controle over zijn stuur, ramde nog drie geparkeerde wagens, enkele paaltjes en een kleine elektriciteitskast. Vijftig meter verder ging hij door de struiken en kwam vlak voor het tankstation tot stilstand tegen een reclamebord. Een Mercedes en een Renault werden volledig vernield. De schade en de ravage was enorm, maar als bij wonder raakten maar twee personen lichtgewond. De bestuurster van de Alfa Romeo kwam op haar zijkant tegen twee geparkeerde voertuigen terecht - een Seat en een Mercedes - en raakte lichtgewond. Ze kon zelf nog uit het voertuig kruipen, maar werd wel naar het ziekenhuis gebracht.





"De bestuurder legde een positieve ademtest af. Zijn rijbewijs werd onmiddellijk ingetrokken voor vijftien dagen", aldus korpschef Philippe De Cock van de Ninoofse politie.





Van de zeven wagens die betrokken waren, zijn er maar liefst vijf rijp voor de schroothoop. De schade aan alle voertuigen samen zal oplopen tot meer dan 100.000 euro. "De wagen van mijn man en mijn eigen auto werden als eersten geraakt door de Alfa Romeo die van de weg gereden werd. Wij waren al boven toen we plots een hevige klap hoorden. Toen ik het raam opendeed merkte ik de ravage", vertelt een van de slachtoffers. "Nog niet zo lang geleden reed een vrachtwagen ook tegen mijn Mercedes, nu zal ik opnieuw naar de garage moeten om de schade te laten opmeten. Mijn man zijn bedrijfswagen werd volledig vernield, maar gelukkig kan hij snel rekenen op een vervangtoestel." Ook de BMW M2, die nieuw al snel 60.000 euro kost, raakte volledig vernield. Er waren zelfs stukken van de Alfa Romeo die nog in zijn wagen vastzaten.





Door het ongeval was een rijstrook op de Albertlaan een tijdlang afgesloten om alle brokstukken op te ruimen. Pas ruim na middernacht was de rijbaan opnieuw vrijgemaakt.