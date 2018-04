Gezond ontbijt op de IKORN Sint-Jorisschool 25 april 2018

De IKORN Sint-Jorisschool in de Koepoortstraat heeft een gezond ontbijt gehouden in de klas. Dat gebeurde in het kader van het schoolproject 'Gezondheid'. "Heel wat ouders en grootouders reageerden op onze oproep om iets klaar te maken voor het ontbijtbuffet. In naam van alle leerlingen, leerkrachten en directie willen we hen dan ook van harte bedanken. Jullie zorgden voor een prachtig en vooral lekker ontbijt", aldus Maarten Vanderniepen van de Sint-Jorisschool.





(CVHN)