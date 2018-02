Gezinswoning onder vuur BUURT ONDER INDRUK VAN SCHIETPARTIJ EN AANRIJDING KOEN BATEN

10 februari 2018

02u47 0 Ninove Het labo van de federale gerechtelijke politie heeft in de nacht van donderdag op vrijdag een woning aan de Edingsesteenweg doorzocht. Eerder die avond vond daar een schietincident plaats, alsook een vermeende aanrijding tussen twee voertuigen. Het parket was karig met commentaar, maar nam wel het woord 'bedreigingen' in de mond.

De feiten speelden zich donderdagavond rond 23.00 uur af. Een buurtbewoner merkte op dat er een uitgebreide politiemacht arriveerde en het labo ter plaatse kwam om de woning te doorzoeken. Over de gebeurtenissen wist de man niet veel te vertellen; veel contact met de bewoners die het huis betrekken, heeft hij immers nog niet gehad. Achter de woning bevindt zich een metaalverwerkingsbedrijf, maar ook zij merkten pas vrijdagochtend op dat er iets gaande was in hun buurt.





Aanrijding

Het bizarre schietincident is echter niet het enige dat de gemoederen in de buurt beroert. Voor de woning zou eveneens een aanrijding tussen twee voertuigen hebben plaatsgevonden, maar ook dit vermeende incident baadt in een sfeer van mysterie. Vermoedelijk bestaat er wel een verband tussen de twee gebeurtenissen.





De politie van Ninove was gisterennamiddag in de voortuin van de woning volop aan het zoeken naar bewijzen, het huis zelf bleef de hele dag verzegeld. De politie bleef ter plaatse om te voorkomen dat iemand zich toegang zou verschaffen tot de woning. Rond 9.00 uur werden de vermoedelijke eigenaars terug afgezet door agenten, hun huis binnengaan was echter nog niet mogelijk. Het gezin was karig met commentaar over de gebeurtenissen van de afgelopen dagen. "Wij kunnen enkel zeggen dat er een schietincident heeft plaatsgevonden, waarbij onze woning werd beschoten. Gelukkig raakte hierbij niemand zwaar geblesseerd", klonk het.





Burgemeester Tania De Jonge is ook op de hoogte van het incident, maar wenste niet uitgebreid te reageren. "Bij het incident zijn geen doden gevallen, maar voor verder informatie moet ik doorverwijzen naar het parket", aldus de burgemeester.





Het parket van Oost-Vlaanderen, afdeling Dendermonde, bevestigt aan deze krant dat er een incident is geweest, maar kan op dit moment geen extra informatie verschaffen over de feiten. "Het gaat om een schietincident in het kader van bedreigingen naar de bewoners toe. Daarop kwamen onmiddellijk de bevoegde instanties langs, alsook het labo om een onderzoek uit te voeren. De exacte omstandigheden van het incident kunnen we op dit moment nog niet meedelen in het belang van het onderzoek", aldus Annelies Verstraeten. "De onderzoeksrechter is een onderzoek gestart en er werden intussen ook al enkele arrestaties verricht door de politie, maar meer informatie kunnen wij op dit moment nog niet meedelen", klinkt het.