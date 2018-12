Gezin maakt van tuin kerstdorp voor goede doel Claudia Van den Houte

09 december 2018

22u39 4 Ninove Dirk Van Iseghem en Sandra Renneboog uit Aspelare hebben hun tuin opnieuw omgevormd tot een kerstdorp. Ze doen dat al voor het derde jaar op rij voor het goede doel.

In de tuin van Dirk en Sandra, Cyriel Prieelstraat 28, zijn de kerstlichtjes, kerstmannen en andere kerstdecoratie niet te tellen. Via de garage kom je in een verwarmde tent die op het terras werd geplaatst en die een soort van gezellige kerstkroeg vormt. Iedereen kan er iets komen drinken voor het goede doel. De opbrengst gaat opnieuw naar vzw Benefiet Haïti. Die vzw werd opgericht door Geert van Iseghem, de broer van Dirk. Met het geld dat hij inzamelt, worden onder meer schoolboeken en eten voor kinderen in Haïti gekocht. Ook heeft de vzw een school heropgebouwd en een voetbalschool mee helpen oprichten. Momenteel staat er onder meer nog een computerklas gepland.

“Ons kerstdorp breidt elk jaar uit omdat mensen ons steeds kerstgerief schenken”, vertellen Dirk en Sandra. “Voor het eerst komt dit jaar ook de kerstman naar ons kerstdorp, op kerstdag 25 december van 15 uur tot 18 uur, en verkopen we zelfgemaakte kerststukjes. Er is in Sint-Antelinks op vrijdag 28 december een wafelenbak in de parochiale kring voor vzw Benefiet Haïti. Mensen kunnen bij ons wafels bestellen en kunnen ze die dag hier ophalen.”

Het kerstdorp is nog tot en met 4 januari te bezoeken, elke dag van 17 uur tot 21 uur.