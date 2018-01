Gezin Catherine De Bolle bereidt zich voor op verhuizing naar Den Haag 02u46 0 Foto WN Anton Segers, de man van Catherine De Bolle kwam gisteren de bloemen in ontvangst nemen bij de kroning tot 'Meest Verdienstelijke Oost-Vlaming van 2017'. De Bolle zelf lag ziek in bed.

De provincie Oost-Vlaanderen heeft Ninovieter Catherine De Bolle gisteren bekroond tot Meest Verdienstelijke Oost-Vlaming van 2017. De topvrouw van de federale politie die in mei de eerste Belgische directeur van Europol wordt, moest door ziekte verstek geven voor de plechtigheid. Haar echtgenoot Anton Segers nam de prijs in ontvangst. "Catherine is zeer vereerd met deze bekroning. Ze is een Oost-Vlaamse in hart en nieren. We hebben nog in de provincie Antwerpen gewoond waar mijn roots liggen, maar Catherine kon er niet aarden en daarom zijn we teruggekeerd naar Ninove." Straks moet het gezin wel verhuizen naar het Nederlandse Den Haag als De Bolle haar functie opneemt aan het hoofd van Europol. "We zijn op zoek naar een appartement en school voor onze drie kinderen. We zullen er wel in de week wonen. In het weekend keren we terug naar Ninove. Zo kunnen de kinderen ook hun vriendschapsbanden onderhouden." (YDS)