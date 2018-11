Gezelschapspellenclub Kierewiet organiseert Play for Parkinson Claudia Van den Houte

22 november 2018

13u37 1 Ninove Gezelschapspellenclub Kierewiet organiseert op zaterdag 1 december de tweede editie van Play for Parkinson, een actie ten voordele van de Vlaamse Parkinsonliga in het kader van de Warmste Week van StuBru.

“De keuze om geld in te zamelen voor de Vlaamse Parkinsonliga was snel gemaakt. Één van onze vrijwilligers lijdt namelijk aan deze ziekte. Het ligt ons dus na aan het hart”, zegt Jolien Eylenbosch van Kierewiet.

Tijdens Play for Parkinson is er een klein spelaanbod voor iedere leeftijd, een infostand van de Vlaamse Parkinsonliga, een food- and drinkcorner, een ‘escaperoom’ en zijn er leuke tombolaprijzen te winnen.

Play for Parkinson vindt plaats op zaterdag 1 december vanaf 13 uur tot het laatste spel is gespeeld in het Buurthuis in Okegem, Kouterbaan 28.