Gewonde bij ongeval op kruispunt den Doorn Koen Baten

14 november 2018

19u55 4

Bij een aanrijding tussen twee voertuigen op het kruispunt aan den Doorn is een bestuurder gewond geraakt. Beide voertuigen botsten in het midden van het kruispunt. Hoe dit kon gebeuren is onduidelijk, mogelijk maakte een van de bestuurders een inschattingsfout. Beide wagens liepen aanzienlijke schade op en moesten worden getakeld. De politie van Ninove kwam ter plaatse om de nodige vaststellingen te doen. Door het ongeval ontstond er tijdelijk verkeershinder aan het kruispunt.