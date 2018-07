Gewond na frontale botsing op Heirebaan 09 juli 2018

Op de Heirebaan in Denderwindeke, deelgemeente van Ninove, zijn zaterdagmiddag rond 12.00 uur twee personenwagens frontaal in aanrijding gekomen met elkaar. Het ongeval gebeurde op een landweg, maar de omstandigheden zijn onduidelijk. Beide wagens, een Volkswagen Polo en een Seat Ibiza, liepen aanzienlijke schade op en zijn rijp voor de schroothoop. De bestuurster van de Seat verkeerde in shock en werd met lichte verwondingen afgevoerd naar het ziekenhuis van Geraardsbergen. De andere bestuurder raakte lichtgewond aan de arm, maar werd niet afgevoerd. De Heirebaan was tijdens de takelwerken afgesloten voor het verkeer. (KBD)