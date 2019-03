Getuige formeel: beklaagde sloeg deur open waardoor fietsster moest uitwijken en tegen lijnbus botste Koen Baten

28 maart 2019

17u16 3 Ninove Een getuige heeft donderdag meer uitsluitsel gegeven over het ongeval tussen een 72-jarige fietsster en een lijnbus in Meerbeke.

Zij verklaarde dat de wagen van Paul H., die in de verkeerde richting geparkeerd stond, zijn deur opende, waarna de vrouw met haar fiets moest uitwijken en tegen een bus terechtkwam op de Brusselsesteenweg in Meerbeke. Het ongeval gebeurde op 19 januari 2016.

“Ik zag de vrouw rijden toen de deur openging aan de bestuurderszijde", klonk het. “Daarna week de vrouw uit om de deur te ontwijken, maar daardoor gebeurde het tragische ongeval.” Bij het ongeval was ook nog een tweede getuige, maar die was niet aanwezig in de rechtbank. De verdediging wou die persoon eveneens aan het woord horen, waardoor de zaak nogmaals werd uitgesteld. Op 25 april wordt de zaak voortgezet.

De beklaagde zelf riskeert een gevangenisstraf voor het vluchtmisdrijf en een fikse boete en rijverbod. De verdediging beweert dat het portier pas open ging na dat het ongeval gebeurde.