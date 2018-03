Get Ready! geeft eenmalig verjaardagsconcert 30 maart 2018

Get Ready! viert zijn 22-jarig bestaan op 28 april met een eenmalig concert in CC De Plomblom in Ninove. Special guest is Petra, waarmee de groep midden jaren 90 het nummer 'Dance across the floor' opnam. Het voorprogramma wordt verzorgd door Wim Leys.





Family Radio

Het is niet de eerste keer dat de boysband Ninove uitkiest voor een bijzonder concert. Vorig jaar vond het eerste reünieconcert van de originele Get Ready! ook al plaats in Ninove. Organistor Erik Lemmens van Family Radio is opnieuw tevreden dat Get Ready! Ninove uitkoos voor zijn eenmalig 22-jarig verjaardagsconcert. "Dat verliep in samenwerking met het management van Get Ready, dankzij het succesvolle reünieconcert van vorig jaar en onze succesvolle samenwerking tijdens de beginjaren van de groep in de jaren 90, wanneer we soms twee concerten per namiddag verzorgden in De Plomblom", vertelt Lemmens. "Ze kennen mij intussen al goed, na al die jaren." Naar aanleiding van het 22-jarig bestaan, brengt Get Ready! de single 'Ik weet niet hoe' uit, destijds een mega-hit voor Benny Neyman en is 'The Mission', het Engelstalige album van de groep, voor het eerst binnenkort ook digitaal te vinden op iTunes. Het verjaardagsconcert vindt op zaterdag 28 april om 20 uur plaats in CC De Plomblom. Kaarten via





bart.vermeer@telenet.be of 054/33.62.17.





(CVHN)