Get Ready brengt kerstspecial in Arjaantheater Claudia Van den Houte

12 december 2018

14u46 4 Ninove Del Sol - Family Radio Ninove organiseert op zondag 16 december een Get Ready-kerstspecial.

Tijdens het concert brengen Koen, Jimmy, Glenn en J.M. vooral hun bekendste liedjes, maar daarnaast voegen ze voor de gelegenheid ook verschillende kerstliedjes toe aan hun set. Erik Lemmens van Family Radio Ninove haalde de band eerder dit jaar al met succes naar cc De Plomblom in Ninove, waar vorig jaar ook hun eerste echte reünieconcert plaatsvond. De kerstspecial vindt plaats in het Arjaantheater in Geraardsbergen.

De kerstconcerten van Del Sol - Family Radio Ninove zijn een jaarlijkse traditie. Zoals elk jaar kunnen de toeschouwers opnieuw een kerstjuweel winnen via de toegangskaarten. Het kerstjuweel wordt opnieuw geschonken door juwelier Paul Roelandt uit Denderhoutem.

De Get Ready-kerstspecial vindt op zondag 16 december om 15 uur plaats in het Arjaantheater in Geraardsbergen. Tickets of info te verkrijgen via bart.vermeer@telenet.be.