Geseinde persoon vlucht weg van snelheidscontrole met onderschepping Koen Baten

23 november 2018

De politie van Ninove heeft bij een controle afgelopen week een geseinde persoon kunnen onderscheppen. In Nederhasselt en Voorde waren de politiediensten bezig met hun snelheidscontrole waarbij ook de voertuigen onderschept werden. Op een van de twee controleposten ging er een bestuurder vandoor. Er werd een zoektocht ingesteld, en de chauffeur in kwestie bleek en rijverbod te hebben. Bovendien beschikte hij ook niet over een geldig rijbewijs en stond hij ook nog geseind voor andere maatregelen. Bij de snelheidscontrole werden in totaal 219 voertuigen gecontroleerd. Daarvan waren er 71 die het gaspedaal te hard induwden. Bij de onderschepping werd ook nog een persoon betrapt onder invloed van alcohol, een andere was onder invloed van drugs. Een rijbewijs werd ingetrokken omwille van een zware snelheidsovertreding. Tot slot werd ook nog een bestuurder betrapt die zonder gordel reed.