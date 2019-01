Geparkeerd voertuig op oprit volledig uitgebrand Koen Baten

15 januari 2019

15u08 3

In de Hellestraat in Appelterre-Eichem is een auto dinsdag rond de middag volledig uitgebrand. Het vuur ontstond onder de motorkap van de wagen en kon zich snel verspreiden. De brandweer werd opgeroepen en kon het voertuig snel blussen. De schade was echter groot en de wagen is volledig vernield. De bewoner was op het moment van de feiten niet thuis. Er vielen geen gewonden bij de brand.