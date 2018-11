Gemeenteraad stemt over verhuis aankomst Omloop van Meerbeke naar Ninove vanaf volgend jaar Claudia Van den Houte

15 november 2018

19u28 0 Ninove Het ziet ernaar uit dat de aankomst van de Omloop Het Nieuwsblad vanaf volgend jaar al verhuist naar de Onderwijslaan in Ninove.

Eerder schreven we al dat het Omloop Finish Team opties aan het bekijken was om de aankomst van de Omloop te verhuizen naar het centrum van Ninove, zoals de Onderwijslaan. Die piste wordt nu concreet, want de gemeenteraad stemt volgende week donderdag over het voorstel om de aankomstplaats te wijzigen “van de Halsesteenweg te Meerbeke naar een aankomstplaats op het grondgebied Ninove en dit voor de periode van 2019 tot en met 2022”.

Flanders Classics heeft in een mail aan de stad gevraagd om de aankomst van de wedstrijden te verplaatsen naar de Onderwijslaan in Ninove. Tijdens een evaluatie kwam naar voren dat er te weinig beleving en animo is bij de aankomst in Meerbeke, grote verkeershinder bij de opbouw op vrijdag van de aankomstzone en op zaterdag voor, tijdens en tot 2 uur na de wedstrijd, en er beperkte logistieke ruimte is voor het vipdorp, pers en parkings.

Met een aankomst in het centrum van de stad zou de koers makkelijker te bereiken zijn met de auto, maar ook per fiets, te voet, met de bus en per trein. De hinder op de belangrijkste invalswegen van Ninove zal beperkt blijven aangezien de gewestwegen op het parcours vanaf Denderwindeke tot de Centrumlaan enkel moeten worden afgesloten bij de doortocht van de wedstrijden.

De Omloop kwam op zaterdag 24 februari voor het eerst aan op de Halsesteenweg in Meerbeke. De laatste 60 kilometer van het parcours waren nagenoeg identiek als dat van de oude Ronde van Vlaanderen, die tot 2011 in Meerbeke finishte.