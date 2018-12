Gemeenteraad neemt afscheid van veertien leden Claudia Van den Houte

14 december 2018

17u17 2 Ninove In het stadhuis vond donderdagavond de laatste gemeenteraad van deze legislatuur plaats. Aan het einde van de zitting werd er afscheid genomen van veertien gemeenteraadsleden.

Het gaat om gemeenteraadsleden die niet meer opkwamen tijdens de jongste verkiezingen of die niet meer werden verkozen om in de gemeenteraad te zetelen. Onder de afscheidnemende gemeenteraadsleden bevonden zich onder meer Bruno Van Der Haeghen, fractieleider van Open Vld, en Stijn Vermassen, fractieleider van sp.a-Groen en voorzitter van sociale huisvestingsmaatschappij Ninove-Welzijn. “Ik ben in 2012 in de politiek gestapt met de bedoeling om dingen te doen voor de Ninovieter”, aldus Van Der Haeghen. “Ik denk dat ik dat heb gedaan en ik zal dat blijven doen.” Vermassen werd door schepenen Lieven Meert en Veerle Cosyns een idealist en een harde werker genoemd. “Ik ben al lang gebeten door de lokale politiek”, zegt Vermassen. “Ik heb het als een eer beschouwd om hier te mogen zetelen. Ik beschouw dit niet als een afscheid van de lokale politiek.”

Iconen in Ninoofse politiek

Ook Freddy Van Eeckhout (CD&V), deze legislatuur gemeenteraadslid, maar jarenlang schepen geweest, komt niet meer terug. Hij kon de laatste gemeenteraadszitting niet bijwonen omdat hij werd opgenomen in het ziekenhuis. Gemeenteraadsvoorzitter Dirk Vanderpoorten noemde hem één van de iconen van de Ninoofse politiek. Een ander icoon van wie afscheid werd genomen is Jacques Timmermans (sp.a-Groen), al 77 jaar actief in de Ninoofse politiek en vroeger ook nog jarenlang schepen geweest. “Als er iemand in Ninove het socialisme in- en uitademt, dan is het Jacques wel”, vindt schepen Lieven Meert (spa.-Groen). Ook de liberalen verliezen een boegbeeld, met Jannick Violon (Open Vld). Ze is al sinds haar 22ste politiek actief, was de eerste vrouwelijke schepen in Ninove en in die tijd de jongste schepen in Vlaanderen. “Ik heb geleerd dat je een olifantenvel moet hebben om in de politiek te gaan en altijd in de verdediging moet”, aldus Violon. “Voor mij is het genoeg geweest. Ik ben blij dat ik plaats kan maken voor mijn opvolgers.”

Meest actieve gemeenteraadslid

Kurt Van Den Driessche(N-VA) was ook bij de veertien afscheidnemende leden. Hij werd door meerdere gemeenteraadsleden geprezen om zijn dossierkennis en inzet en was ook het gemeenteraadslid met het meeste interpellaties op zijn naam. N-VA-fractieleider Joost Arents liet weten dat het afscheid maar van korte duur is. “Hij is de eerste opvolger. Zij afwezigheid is maar tijdelijk. Het is geen vaarwel maar tot weerziens”, aldus Arents.

De andere afscheidnemende gemeenteraadsleden zijn Octaaf Van Ongeval (CD&V), Misja De Ridder (sp.a-Groen), Marc Plancke (Forza Ninove), Toon Van Melkebeek (ex-N-VA), Dirk Souffriau (onafhankelijk), Veerle Vanderpoorten (onafhankelijk), Levi Verberckmoes (Forza Ninove) en Luc Roelandt (Forza Ninove).

De nieuwe gemeenteraad wordt op 3 januari geïnstalleerd, met dus 14 nieuwe leden.