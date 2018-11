Gemaskerde editie Kraft Afterwork-party op nieuwe locatie Claudia Van den Houte

21 november 2018

12u46 0 Ninove De organisatoren van Tatkraft organiseren vrijdag een nieuwe editie van hun bekende afterworkparty. Die vindt dit jaar plaats op een nieuwe locatie.

De vorige edities werden georganiseerd in de voormalige Sint-Theresiakerk - bekend als de ‘nieuwe kerk’ - en waren telkens een enorm succes. De tickets waren steeds in een mum van tijd uitverkocht. Voor deze editie wijkt Tatkraft uit naar de bedrijfshal van Cloë langs de Merellaan in Ninove. Het wordt opnieuw een stijlvolle afterwork met live optredens, special acts, culinair genot en spektakel. Voor deze ‘masked edition’ krijg iedereen aan de ingang een gratis maskertje. De line up bestaat uit onder meer Eric Yamazawa, Funky D en Last Call. Ook nieuw is dat de vip-gasten kunnen genieten van het ontdekkingsmenu van chef-kok Jonathan De Geysleer van ‘t Oud Notarishuys. Daarmee wordt het vip-arrangement stevig uitgebreid.

De afterwork-party is ook deze keer al uitverkocht. De deuren openen om 17 uur voor een netwerkmoment. Daarna trekt het feest zich op gang tot 2 uur ’s nachts. Meer info op www.facebook.com/tatkraftevents of www.tatkraftevents.com.