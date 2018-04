Geldboete en weekendrijverbod voor dronken ongeval 24 april 2018

02u49 0

Een dertiger stond in de politierechtbank van Aalst terecht voor een zwaar ongeval op de Geraardsbergsesteenweg in Voorde bij Ninove. De man reed op 5 juni 2017 tegen een boom nadat hij de controle verloor en kwam even verderop in een weide terecht.





Hij was op dat moment onder invloed van alcohol en amfetamines en had 1,9 promille in zijn bloed. Hij was die avond op stap gegaan met zijn vrienden en er was normaal een Bob geregeld, maar ergens liep het fout en besloot de man toch nog zelf naar huis te rijden. "Hij beseft dat hij fout geweest is en wil de gevolgen zeker dragen. Hij heeft de kosten al vergoed en ook zijn wagen was een totaalverlies", aldus zijn raadsman.





Het ongeval leverde hem een geldboete op van 1.760 euro waarvan meer dan de helft met uitstel. Hij kreeg ook een rijverbod van een maand, dat hij in het weekend mag uitvoeren. (KBD)