Geldboete en rijverbod voor dronken bestuurster 18 mei 2018

Een 51-jarige vrouw uit Ninove is veroordeeld tot een geldboete van 1.600 euro waarvan meer dan de helft met uitstel. Op 24 juni 2017 reed de vrouw met haar wagen in Ninove een gracht in. De politie kwam ter plaatse en uit de ademtest bleek dat V. 1,98 promille in haar bloed had. Naast de geldboete kreeg ze ook nog een rijverbod van een maand opgelegd. (KBD)