Geldboete en rijverbod na gevaarlijk inhaalmanoeuvre langs rechts Koen Baten

08 april 2019

Lars V. uit Ninove voerde op 18 juni vorig jaar een gevaarlijk manoeuvre uit. De man reed met een hoge snelheid rechts voorbij een bus en daarna over het fietspad én het voetpad. Gelukkig bleef het manoeuvre zonder ernstige gevolgen. Een politiepatrouille merkte de bestuurder echter wel op en kon hem staande houden. “Mijn cliënt beseft dat hij daar fout is geweest en dat dit erger had kunnen aflopen”, verklaarde zijn raadsman. Politierechter Mireille Schreurs legde de man een geldboete op van 320 euro en een rijverbod van tien dagen dat hij in het weekend mag uitvoeren.