Geldboete en rijverbod na crash tegen auto en gevel Koen Baten

03 december 2018

18u08 0

Wim M. uit Ninove is door de politierechtbank in Aalst veroordeeld tot een geldboete van 1.600 euro waarvan 1.200 met uitstel. De man reed op 24 november vorig jaar naar huis na een receptie op zijn werk en had enkele glazen gedronken. Op enkele honderden meters van zijn deur, vlakbij het kruispunt Den Doorn in Ninove verloor de man de controle over zijn stuur en reed hij tegen een geparkeerd voertuig aan. Zijn wagen kwam daarna terecht tegen een gevel van een woning. “Mijn cliënt wist niet meer wat er gebeurde", aldus zijn raadsman. “Vermoedelijk verloor hij even het bewustzijn omdat hij zich niet goed voelde", klonk het. Buurtbewoners hebben de man ook moeten wakker maken omdat hij bewusteloos in zijn voertuig zat. “Hij was inderdaad op de receptie van zijn werk waar hij wat gedronken had, maar hij beseft dat dit fout was", klonk het. Naast de geldboete kreeg de man ook nog een rijverbod van 21 dagen opgelegd.