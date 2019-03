Geïnteresseerden krijgen rondleiding op nieuw volkstuinencomplex Graafland tijdens Open Werfdag Claudia Van den Houte

31 maart 2019

18u53 0 Ninove Het nieuwe volkstuinencomplex Graafland, waar de werken voor de eerste volkstuinen in Ninove de laatste fase ingaan, was zondag te bezoeken tijdens een Open Werfdag.

De inwoners die al hadden ingeschreven voor een volkstuintje kregen net als andere geïnteresseerden uitleg over de werking van de volkstuinen, een stand van zaken en een rondleiding. Momenteel hebben er al 26 inwoners ingetekend op een volkstuintje. “Er kunnen er nog minstens evenveel intekenen, maar we starten liever kleinschalig”, vertellen Marc Mertens en Gerda Bellemans van vzw Graafland. “Onder de intekenaars bevinden zich veel mensen die in een appartement wonen zonder tuin. Zij krijgen voorrang.” Bij de indeling wordt rekening gehouden met de vraag van de kandidaten naar een groot of klein perceel. “De kleinste oppervlakte meet 25 m², de grootste 75m².”

Mertens is één van de compostmeesters. “Er zal eerst een deel materiaal worden aangevoerd om mee te starten, want nu ligt de grond er nog naakt bij. We zijn er om de mensen te helpen. Mensen die het bestuur van onze vzw willen versterken, zijn trouwens zeer welkom.”

In de loop van mei zouden de eerste aanplantingen kunnen gebeuren in Graafland, in de Meerbekeweg vlakbij KVK Ninove. Gebruikers van een volkstuintje betalen één euro per vierkante meter per jaar. “Graafland moet ook een sociale ontmoetingsruimte worden waar alle Ninovieters zich welkom voelen en elkaar kunnen vinden”, zegt schepen Wouter Vande Winkel (Samen/Groen). Meer info via www.ninove.be/volkstuinen.