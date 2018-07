Geen zomerbreak voor gemeenteraadsleden Claudia Van den Houte

25 juli 2018

18u59 0 Ninove In de maanden juli en augustus zijn er op de meeste plaatsen doorgaans geen gemeenteraden, maar dit jaar is dat anders.

In Ninove vindt volgende week maandag 30 juli al de tweede gemeenteraad van deze maand plaats. Dat heeft al voor de tweede keer te maken met het aanstellen van een algemeen directeur voor de stad Ninove. Op de gemeenteraad van 17 juli werd onder meer de wervingsreserve van algemeen directeur vastgelegd. "Tijdens die gemeenteraad werd er een algemeen directeur aangeduid", zegt gemeenteraadsvoorzitter Dirk Vanderpoorten. Toen stonden er ook nog andere dossiers op de agenda.

Voor de gemeenteraad op 30 juli zijn er (voorlopig) maar twee agendapunten: de eedaflegging van de algemeen directeur op proef en het bepalen van de datum waarop hij in dienst treedt. Alles in één gemeenteraad behandelen, was niet mogelijk. "We konden niet anders dan een tweede gemeenteraad houden, want na de gesloten zitting kan de openbare vergadering niet terug worden geopend. En de eedaflegging van de algemeen directeur moet voor het einde van de maand gebeuren. Het decreet verplicht ons om alles af te handelen tegen 1 augustus."

Ook in Haaltert vindt er op donderdag 26 juli een gemeenteraad plaats. Al is dat daar de laatste jaren - onder meer door de voorbije periode van onbestuurbaarheid - niet echt uitzonderlijk meer. Nu komt de gemeenteraad er op initiatief van het bestuur. "Er zijn een aantal dossiers die verder doorgang moeten krijgen", zegt burgemeester Veerle Baeyens (N-VA), die de gemeenteraad voorzit. "Anders is het administratief te lang wachten voor ze verder kunnen worden gezet."