Geen bussen op Denderhoutembaan door wegenwerken Claudia Van den Houte

15 maart 2019

17u05 0 Ninove De Lijn bevestigt dat er momenteel geen bussen rijden op de Denderhoutembaan door de wegenwerken die er aan de gang zijn.

De bussen worden omgeleid omwille van de moeilijke doorgang. Het gaat om Lijn 31 Aalst - Denderleeuw - Ninove en omgekeerd en Lijn 34 Aalst - Denderhoutem - Ninove en omgekeerd. Verschillende haltes worden dus niet bediend. In Denderhoutem worden de haltes Eigenstraat, Zonnestraat, Kerk, Dorp, Bareelstraat en Poelier niet bediend en in Ninove de haltes Wilgenlaan, Lindendreef, Bloemenwijk, College en Stationsstraat. De vervanghaltes zijn Station Perron 3 in Ninove en Rijksweg N45 in Iddergem voor Lijn 31 en Station Perron 3 in Ninove en Zonnestraat in Denderhoutem voor Lijn 34.

De omleiding geldt nog tot het einde van de werken, voorlopig gepland tot zondag 7 april.