Fred Tet speelt de pannen van het Ninia-dak Claudia Van den Houte

02 september 2018

23u35 0 Ninove Het dak van het shoppingcenter Ninia was zaterdagavond de opvallende locatie voor een groot feest.

De Ninoofse carnavals-partyband Fred Tet & The Swinging Tepelboys stelde er een nieuwe dubbel-cd voor naar aanleiding van zijn 11-jarig bestaan, een jubileum in de carnavalswereld. Wie de cd vooraf had besteld, was uitgenodigd voor het optreden op het dak van shoppingcenter Ninia in de Centrumlaan, waar de cd officieel werd voorgesteld. Eerder die dag was er een heuse merchandising-stand van Fred Tet te zien op de jaarmarkt in Ninove. Daar werd onder meer kleding bedrukt met leuzes van de partyband te koop aangeboden. De cd van Fred Tet is nog steeds verkrijgbaar. Meer informatie op de Facebookpagina 'FredTet Swinging Tepelboys'.