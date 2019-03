Frans Michiels schrijft boek over Meerbeke van vroeger: “Verhalen uit tijd dat dorp nog bruiste” Claudia Van den Houte

22 maart 2019

18u14 2 Ninove Frans Michiels, geboren en getogen Meerbekenaar, heeft een boek geschreven over zijn dorp vanaf de Tweede Wereldoorlog tot begin jaren tachtig. In die tijd bruiste het dorp nog van de activiteiten en de handel. In het boek komen verhalen aan bod over bijzondere Meerbekenaren - zoals ‘de lodden’ -, gebeurtenissen, feesten, oude gebouwen en het leven in die tijd in Meerbeke.

Onderwijzer op rust Frans Michiels (79) woont al zijn hele leven in Meerbeke. Hij heeft er in de Chiro gezeten en voetbalde bij Osta Meerbeke, waarvan hij ook 25 jaar lang secretaris was. Zijn echtgenote had vroeger een zaak in het dorp, eerst een voedingswinkel, daarna een schoenenwinkel, en zijn zoon is de uitbater van café Moesj in Meerbeke. “Ik ken dus veel mensen in het dorp en heb er veel feesten mee georganiseerd”, vertelt Michiels. “Toen ik met pensioen ging, richtte ik met mijn beste vriend Willy De Kerf een website op over Meerbeke, en daarna ook een blog. Hij vroeg me om stukjes over Meerbeke te schrijven. Het was zijn idee om ook een boek over ons dorp te maken. Het voorblad was al klaar, maar het heeft niet mogen zijn: hij kreeg kanker en overleed. Toen ik acht maanden na zijn dood een herinneringsberichtje kreeg voor zijn verjaardag, besloot ik om het boek af te maken.”

Michiels werkte anderhalf jaar aan het boek. “Het is geen geschiedkundig boek, maar een boek over mensen die in Meerbeke hebben geleefd, feesten die er waren, handelszaken, gebouwen,... Onder meer voormalig burgemeester Etienne Cosyns, die de aankomst van de Ronde van Vlaanderen naar Meerbeke haalde, komt aan bod in het boek, maar ook bijvoorbeeld voddenraper ‘Sjoken’, alias ‘de lodden’. Hij haalde oud ijzer op en had op de kermis een ‘zwieremolen’ die je zelf nog moest voortduwen. Hij ging aan de school gaan staan en vroeg de kinderen om oud ijzer en vodden mee te brengen. In de plaats kregen ze dan een kaartje waarmee ze op zijn molen mochten.”

Briefjes van 20 en 50 frank

“Er was ook de Meerbeekse kunstenaar Luc De Decker. Hij schilderde onder meer het ontwerp voor de vroegere briefjes van 20 en 50 frank voor de Nationale Bank. Meerbeke heeft ook missionarissen gehad en de Meerbeekse zuster Veronique, die eigenlijk Simonne Geeroms heet, werd naar de Verenigde Staten gestuurd om daar een klooster op te richten. Ze leeft er nog altijd aan de rand van een woud in Florida.” De bekendste zuster in Meerbeke is evenwel de Sinte Berlindis, de patroonheilige van de landbouwers. “Meerbeke was rond 1700-1800 een bedevaartsoord. Ook nu nog betekent Sinte Berlindis heel wat voor ons dorp.”

Michiels heeft het in ‘Het Meerbeke van toendertijd’ onder meer ook over de drie limonadefabrieken en de brouwerij die Meerbeke vroeger rijk was. Ook verenigingen komen aan bod, zoals kaatsclub ‘Eendracht Meerbeke’. “Zij heeft nog in eerste nationale gespeeld. In die tijd kwamen honderden supporters kijken naar de ‘kaatslutten’ op het gemeenteplein.” Meerbeke heeft ook nog een accordeonclub gehad die op een bepaald moment bijna 100 leden telde. “Toen geraakte je met moeite nog aan een accordeon.” Een toneelclub was er eveneens. “De Meerbeekse musical ‘Onder de linde’ werd zelfs in Molenbeek gespeeld.”

Lindeboom

De titel van die musical is geen toeval, net als het gelijknamige café dat recent verdween. Op het kerkplein van Meerbeke prijkte vele jaren lang een enorme lindeboom. “Die stond symbool voor Meerbeke. Hij geraakte beschadigd tijdens een storm in 1984 en verdween. Daarna is Meerbeke achteruit beginnen gaan. Meerbeke telde vroeger vele handelszaken en een tiental cafés, maar die zijn bijna allemaal verdwenen, net zoals de aankomst van de Ronde van Vlaanderen.”

Frans Michiels wil samen met Robert Smet, die meewerkte aan het boek, met de opbrengst ervan oude foto’s van Meerbeke ophangen in Trefcentrum De Linde. Geïnteresseerden kunnen nog tot 15 april intekenen op het boek bij MKKV De Moesjkes, Nieuwstraat 33 in Meerbeke (BE81 7370 3090 2324) of in café Moesj, Gemeentehuisstraat 37 in Meerbeke. De prijs bedraagt 20 euro bij voorinschrijving of 22 euro daarna.