Frank en Michel nieuwe koning en onderkoning Sint-Medard 15 mei 2018

Koninklijke Handboogmaatschappij Sint-Medard uit Ninove heeft op haar site in de Abdijstraat de 'Koning van de stad Ninove'-schutting gehouden. De eer van Koning van de stad Ninove 2018 viel te beurt aan Frank Van Impe. Hij kon de koningsvogel in de vierde ronde neerhalen. De eer van onderkoning in 2018 ging naar Michel Van Mulder, die de vogel in de zesde ronde naar beneden kon schieten. KHM Sint-Medard houdt elk jaar een koningsschieting aan haar staande wipschietstand in de Abdijstraat. De handboogmaatschappij bestaat al sinds 1930 in Ninove.





(CVHN)