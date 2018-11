Fototentoonstelling toont relicten uit Eerste Wereldoorlog in Westhoek Claudia Van den Houte

29 november 2018

18u06 0 Ninove In het oud stadhuis in Ninove loopt van 15 december tot 13 januari de fototentoonstelling ‘Killed – Wounded – Missing’. Die toont foto’s van relicten uit de Eerste Wereldoorlog in de Westhoek.

Hedwig D’Haeseleer, bezieler van Fotografencollectief Appelterre, was tijdens zijn bezoek aan het ‘Tyne Cot Cemetery’ in Passendale in 2011 zo onder de indruk dat hij sindsdien jaarlijks gedurende enkele weken de Westhoek afschuimt om relicten uit de ‘Groote Oorlog’ te fotograferen. In 2014 maakte hij een eerste fotoreeks over deze oorlogsrelicten voor het jaarlijkse fotosalon van Fotografencollectief Appelterre, waarvan hij meer dan 30 jaar voorzitter is. Nu vormt de reeks de inleiding voor een grotere tentoonstelling ‘Killed – Wounded – Missing’.

D’Haeseleer fotografeerde de negen Belgische militaire begraafplaatsen in de Westhoek, maar trok ook naar Britse, Franse en Duitse begraafplaatsen. Daarnaast brengt hij een 20-tal andere relicten en plekken in beeld. Bekende zoals de Dodengang, de Menenpoort of het Talbothouse, maar ook minder gekende zoals de Ierse Vredestoren in Mesen, het Zouavenmonument in Koksijde, het Bayernwald in Wijtschate en het monument voor de Chinese Arbeiders in Poperinge.

De fototentoonstelling ‘Killed, Wounded, Missing’ is van 15 december tot 13 januari te bezoeken in het oud stadhuis op het Oudstrijdersplein, op maandag, dinsdag en woensdag van 9 tot 12 uur en van 14 tot 17 uur, op donderdag van 9 tot 12 en van 16 tot 19.30 uur, op vrijdag van 9 tot 12 uur en op zaterdag en zondag van 13 tot 18 uur. Gesloten op 24, 25 en 31 december en op 1 en 2 januari.