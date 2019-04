Fotograaf Michiel Hendryckx vertelt verhalen over Japan Claudia Van den Houte

03 april 2019

12u25 0 Ninove Het Davidsfonds Denderwindeke heeft op dinsdag 9 april fotograaf en journalist Michiel Hendryckx te gast. Hij komt getuigen over zijn liefde voor Japan en de indruk die het land op hem gemaakt heeft.

Hij brengt een reeks verhalen en anekdotes, geïllustreerd met zijn foto’s, gaande van getuigen van Jehova, de kapper en de winkels tot de tempels en de rituelen, kortom het dagelijkse leven in een doodgewoon dorp, weg van het toerisme. Hendryckx verbleef twee keer zes weken in Japan. Hij had niet meer nodig dan een tafel en bed, internet en een brommer om zich zonder vooroordelen een beeld te vormen van het modale Japan. In zijn e-boek ‘Een analfabeet in Japan’ vind je al een voorproefje.

Iedereen is welkom op dinsdag 9 april om 20 uur in Trefpunt Winnik, Bokkendries 9 in Denderwindeke. De toegang bedraagt 5 euro (met Davidsfonds cultuurkaart) of 7 euro. Kinderen tot en met 12 jaar mogen gratis binnen.