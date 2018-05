Forza roept op tot Vlaams front 04 mei 2018

Forza Ninove roept op om met de oppositie een Vlaams front te vormen in Ninove en niet versnipperd naar de kiezer te trekken. De partij hoopt zo een ander bestuur op de been te krijgen na de verkiezingen van 14 oktober. "Om de huidige meerderheid te breken volstaat een verschuiving van 1.600 stemmen vanuit de linkse monstercoalitie naar Forza Ninove", aldus Ilse Malfroot, voorzitter van Forza Ninove. "Het kiessysteem speelt in het voordeel van de grootste partij. Hoe groter de partij, hoe minder extra stemmen er nodig zijn om bijkomende zetels te veroveren. Forza Ninove roept dan ook op om met gebundelde krachten naar de kiezer te trekken. Een verdere versnippering van de oppositie moeten we vermijden, want dit versterkt alleen maar de meerderheidspartijen", aldus Malfroot. Forza Ninove werd tijdens de vorige verkiezingen al nipt de grootste partij, maar geen enkele partij was bereid om met Forza een coalitie te vormen. (CVHN)