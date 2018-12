Forza Ninove heeft helft mandaten in vernieuwd OCMW dankzij N-VA-lid: eerste stap naar coalitie met partij van D’haeseleer & co? Claudia Van den Houte

16 december 2018

19u35 3 Ninove Forza Ninove behaalt vier van de acht mandaten in het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst (BCSD) na een mislukte lijstverbinding tussen Open Vld en N-VA.

Vanaf 1 januari werkt ieder OCMW verplicht met een BCSD. Het buigt zich over alle individuele hulpvragen en geeft ook advies aan de OCMW-raad. De berekening voor het samenstellen van het comité is vaak een hele puzzel. Concreet hadden Open Vld en N-VA een extra mandaat kunnen behalen door een lijstverbinding aan te gaan. Dan had Forza Ninove maar drie mandaten gehad in het BCSD in plaats van vier. Open Vld en N-VA hebben geprobeerd om een lijstverbinding tot stand te brengen, maar die zou mislukt zijn omdat één van de twee verkozenen van N-VA, Karolien De Roose, zou hebben geweigerd om de lijstverbinding te ondertekenen.

“Ik kan alleen bevestigen dat er een poging werd ondernomen voor een lijstverbinding, maar dat die niet doorgaat”, zegt Karolien De Roose. Ze ontkent niet dat zij weigerde haar handtekening te zetten. “Maar ik ga er niet verder in detail over treden.”

Enorme gevolgen

Dankzij de mislukte lijstverbinding haalt Forza dus de helft van de mandaten in het BCSD. “De gevolgen van dit onder een hoedje spelen van N-VA met Forza zijn enorm”, stelt Jordy De Dobbeleer, huidig OCMW-raadslid voor sp.a-Groen en lid van het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst (Samen). “Extreem-rechts, met 40 procent van de stemmen, heeft hierdoor de helft van de mandaten in het BCSD. De voorzitter van dit BCSD, één van de schepenen, zal dus bepalen hoe het individueel sociaal beleid er zal uit zien.”

Met de politieke impasse in Ninove dreigen de schepenen te worden aangesteld via een geheime stemming op de gemeenteraad half januari. De houding van De Roose tegenover Forza kan daarbij een belangrijke rol spelen. “Als de samenwerking van N-VA en Forza verder gezet wordt, dreigt een extreem-rechts schepencollege en hebben ze een absolute meerderheid in het sociaal comité. Forza zal dus waarschijnlijk aan de macht komen en beslissen over leeflonen en steunen. Gaan zij iedereen gelijk behandelen of behouden ze bepaalde steunen voor de ‘eigen’ blanke bevolking? Gaan ze discrimineren op achternaam?”, vraagt De Dobbeleer zich af.

Guy D’haeseleer (Forza) zegt verwonderd te zijn over een mogelijke lijstverbinding tussen N-VA en Open Vld. “Dan zou het oude beleid worden verdergezet. Nu blijven de verkiezingsresultaten gerespecteerd. Ik hoop dat men over enkele weken het gezond verstand gebruikt en geen gekke dingen doet.”