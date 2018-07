Foodtruckfestival lokt eerste dag al massa volk naar stadspark 07 juli 2018

02u45 0 Ninove Het HAP Foodtruckfestival is gisteren van start gegaan in het stadspark. Het is al de derde keer dat het foodtruckfestival zijn tenten opslaat in Ninove.

Een twintigtal foodtrucks - of mobiele keukentjes - toveren een deel van het stadspark om tot één groot en sfeervol openluchtrestaurant. Er zijn tal van verschillende gerechtjes te proeven. Van klassieke dingen zoals pizza, pasta en (biologische!) frietjes, tot Vietnamees, Mexicaans, American streetfood en Asian streetfood. Ook de zoetebekken vinden er hun gading, met pannenkoeken, wafels, frozen yoghurt, en veel meer. Het foodfestival loopt nog het hele weekend lang.





Meerdere dingen proeven

Gisteren, op de eerste dag, kwamen er al heel wat mensen een kijkje nemen. "Het is leuk om al die verschillende kleine gerechtjes te kunnen eten, in plaats van één groot gerecht. Zo kun je van meerdere dingen eens proeven. Al kom je hier vooral naartoe voor de sfeer.





Vorig jaar zijn we ook geweest en toen was de sfeer ook al subliem", zegt Berina De Braekeleer, die samen met haar gezin langskwam gisteren. Het HAP Foodtruckfestival vindt dit weekend nog plaats op zaterdag van 12 uur tot 24 uur en op zondag van 12 uur tot 22 uur aan het stadspark.





(CVHN)