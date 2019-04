Fontein springt plots aan: marktkraam met brood volledig onder water Claudia Van den Houte

09 april 2019

12u54 22 Ninove Voor de marktkramers van ‘De uitvolkorenen’ werd het dinsdag allesbehalve een geslaagde editie van de ‘Dag van de Markt’. Het marktkraam met broodproducten stond opgesteld op de Graanmarkt toen plots de fontein in werking trad.

Het kraam en de producten stonden volledig onder water. De broden waren volledig doorweekt en mogelijk werden er machines beschadigd. “Het is afwachten of de broodmachine en het koeltoogje schade hebben opgelopen”, vertelt marktkramer Wannes Van Varenbergh. “De markt was nog niet gedaan, dus we hadden nog heel wat brood liggen. De stad heeft gezegd dat we alle schade moesten opmeten en doorgeven.”

Volgens de stad Ninove werd de fontein vorige week gereinigd en heeft de firma wellicht de timer, die uitstond, opnieuw aangezet. “Er mag voortaan niemand meer op die fontein staan”, stelt schepen van Lokale Economie Michel Casteur (Open Vld).

Van Varenbergh is niet boos op de stad: “Het is een fout die kan gebeuren, maar ze moeten dan wel voor een oplossing zorgen.” Hij rekent erop dat de stad de schade vergoed.

Het is niet de eerste keer dat de fontein in werking treedt tijdens de markt. De laatste keer dateert van 2012. Het marktkraam van Greta Hofman, met schoenen en pantoffels, werd nadien verplaatst naar de overkant.