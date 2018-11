Folder sensibiliseert scholieren over geweld Claudia Van den Houte

16 november 2018

17u07 0 Ninove De stad Ninove gaat een folder verspreiden in alle middelbare scholen om scholieren te sensibiliseren over fysiek en psychisch geweld.

De stad wil jongeren informeren over welke stappen ze kunnen ondernemen wanneer ze op of in de buurt van de school, bij fuiven of op straat, het slachtoffer zijn van fysiek of psychisch geweld. Om die zaken te kunnen aanpakken, is er namelijk eerst een melding nodig.

Alle leerlingen van de middelbare scholen in Ninove zullen via de school een folder ontvangen met handige info en tips. Daarin wordt onder andere gewezen op het belang om verontrustende zaken te melden. Dat kan op verschillende manieren: door iemand in vertrouwen te nemen, door de meldingsfiche van de politie te gebruiken of door 101 te bellen.