Fluohesje voor alle leerlingen Sint-Jorisschool dankzij Lions Club Claudia Van den Houte

03 september 2018

16u17 1 Ninove De leerlingen van de IKORN Sint-Jorisschool in Ninove hebben allemaal een fluohesje gekregen op de eerste schooldag.

Met het jaarthema 'Stap voor Stap' zet de Sint-Jorisschool in de Sint-Jorisstraat onder meer extra in op verkeersveiligheid. "De aanzet hiertoe werd vorig schooljaar al gegeven", vertelt Maarten Vanderniepen van de Sint-Jorisschool. "Toen behaalden alle personeelsleden van onze school het diploma van gemachtigd opzichter, onder het toeziend oog van de lokale politie." Op de eerste schooldag kregen alle leerlingen en leerkrachten dankzij de steun van Lions Club Ninove een fluohesje zodat ze extra zichtbaar zijn in het verkeer.