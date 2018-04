Flatbewoners kritiek na brand 14 april 2018

02u35 0

Een flat op de eerste verdieping in de Armand De Riemaeckerstraat in Ninove is woensdag rond 18 uur uitgebrand. Het vuur ontstond in de keuken. Door de hevige rookontwikkeling merkten de buren de brand op. De bewoners van het getroffen appartement waren net een uurtje thuis van een vakantie aan zee. De bewoners raakten bevangen door de rook en verkeerden een tijd in kritieke toestand. De man werd even in kunstmatige coma gehouden. Het koppelt verblijft nog altijd in het Onze-Lieve-Vrouwziekenhuis in Aalst. Het appartement is volledig onbewoonbaar. "Wij hebben geluk gehad dat de brand werd opgemerkt, anders was heel het flatgebouw verwoest", vertelt een bewoonster. (KBD)