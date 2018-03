Finalewoorden voor 'Schoonste Dialectwoord' bekend 03 maart 2018

De tien finalewoorden voor de wedstrijd 'Schoonste Dialectwoord van (groot) Ninove' werden gisteren bekendgemaakt. De voorbije weken dienden de Ninovieters meer dan 250 woorden in. Daaruit selecteerde een jury tien woorden. De tien finalewoorden zijn betropelek (besmettelijk), koeëpoesjerau (deugnieterij), kollezieremaun (vogelschrik), krasjel (solferstokje dat ontvlamt op ruw oppervlak - niet te verwarren met steksken), loekepee (boeman), pesjonkelen (al biddend rond de kerk gaan, om aflaten te verdienen), skofferdauinen (schaatsen op het ijs), skramoelje (sintels, overgebleven kolen die gezeefd worden uit de as), vazjelink (vezels als gevolg van uitrafelen) en vliegewauter (vlinder). Inwoners kunnen nog tot 4 april op hun favoriete woord stemmen in het stemhokje in de bib en het stadhuis, of via www.ninove.be. Het winnende woord wordt bekendgemaakt op Erfgoeddag zondag 22 april. (CVHN)