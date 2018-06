Filmpjes zijn nieuwste campagnemiddel PARTIJEN STELLEN KANDIDATEN OP AUDIOVISUELE MANIER VOOR CLAUDIA VAN DEN HOUTE

06 juni 2018

02u56 0 Ninove Politieke partijen maken in de aanloop naar de verkiezingen steeds vaker gebruik van filmpjes op sociale media. N-VA'ers stellen zich visueel voor, Forza Ninove maakt onder de noemer 'Forza TV' zelf reportages, en gemeenteraadsleden van Vlaams Belang Denderleeuw spelen de hoofdrol in een eigen tekenfilmpje.

De filmpjes op sociale media en YouTube zijn een contrast met de klassieke manier van campagnevoeren via pamfletten, verkiezingsborden en affiches. Politieke partijen die gebruik maken van filmpjes doen dat meestal om hun kandidaten en programma voor te stellen voor de gemeenteraadsverkiezingen. Zo plaatste N-VA Haaltert al verschillende filmpjes op haar Facebookpagina, waarin telkens één van haar kandidaten in de kijker wordt gezet. "Het idee komt van onze campagnewerkgroep. Onze lijst telt vrij veel nieuwe kandidaten. Zij kunnen via de filmpjes meegeven waarom ze kandidaat", vertelt burgemeester Veerle Baeyens, lijsttrekker van N-VA Haaltert. "Onze kandidaten hadden uiteraard zelf de keuze of ze een filmpje wilden maken of niet. Veertien van onze vijfentwintig kandidaten hebben gekozen om het wel te doen. Een filmpje is actief: mensen horen iemands stem. Een tekst geeft niet de dynamiek weer van een filmpje."





In Ninove maakt oppositiepartij Forza Ninove ook gebruik van filmpjes om haar kandidaten voor te stellen. Ze heeft daarvoor een eigen YouTubekanaal opgericht: Forza TV. "Een beeld zegt meer dan 1.000 woorden", vindt Forza-lijsttrekker Guy D'haeseleer. "Mensen kunnen zo ook een gezicht plakken op namen. We zijn nog maar net gestart met korte filmpjes van kandidaten. Ook ons verkiezingsprogramma zullen we vanaf 1 juli visueel brengen in twee à drie filmpjes per week. In september zullen onze kandidaten op een zeer professionele manier worden voorgesteld in filmpjes. Daarvoor hebben we zelf materiaal aangekocht. Door gebruik te maken van een 'greenscreen' zullen we wat een kandidaat zegt over onze programmapunten illustreren op de achtergrond. We zetten als partij ook veel in op sociale media. Onze Facebookpagina heeft met 3.000 likers een heel groot bereik in Ninove. Maar ook de huisbezoeken - we plannen er 10.000 - en de folders blijven belangrijk."





Inzetten op social media

In Denderleeuw lanceerde Vlaams Belang een eigen tekenfilmpje via YouTube, dat werd verspreid via sociale media. Daarin is te zien hoe de partij letterlijk en figuurlijk grote kuis houdt in het gemeentehuis. "Het tekenfilmpje was mijn idee. De boodschap is duidelijk: we vinden dat er na 14 oktober een ander bestuur moet komen in Denderleeuw", vertelt lijsttrekker Kristof Slagmulder. "Het is een vernieuwende vorm van campagne voeren. De tijd van aanplakborden is voorbij, inzetten op sociale media is belangrijk."