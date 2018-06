Fietssuggestiestroken nog deze maand in hele binnenstad 05 juni 2018

02u38 0 Ninove Een firma is in opdracht van de stad van start gegaan met het aanleggen van fietssuggestiestroken. Nog deze maand moeten zowat alle wegen in de binnenstad fietssuggestietroken hebben, zegt schepen van Mobiliteit Wouter Vande Winkel (Samen/Groen).

"In deze eerste fase, die tot eind juni loopt, worden er in heel de binnenstad fietssuggestiestroken aangelegd. In de tweede fase komen er ook fietssuggestietroken op belangrijke sluipwegen in de deelgemeenten. Die moeten tegen eind september klaar zijn. De stroken passen in de transformatie naar een fietsvriendelijke binnenstad." Anders dan bij fietspaden, mogen auto's rijden op fietssuggestroken. Ze zijn bedoeld om de aandacht te vestigen op fietsers. "In de binnenstad is er vaak geen ruimte voor aparte fietspaden. Ook moet je voor het aanleggen van fietspaden vaak wachten op grote rioleringswerken of onteigeningen, wat lang kan duren. Fietssuggestriestroken zijn een heel goed alternatief om op korte termijn de veiligheid voor fietsers te verhogen. Ze geven fietsers een duidelijke plaats in het stadscentrum. De snelheid van de wagens ligt ook opmerkelijk lager omdat ze meer in het midden van de rijweg worden geduwd. Fieters voelen zich minder naar de kant van de weg geduwd en hebben minder de neiging om in de goot te gaan rijden, wat voor een vertragend effect zorgt." (CVHN)