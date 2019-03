Fietsendief opgepakt door politie die vermoedelijk zijn slag wilde slaan tijdens omloop Het Nieuwsblad Koen Baten

06 maart 2019

17u00 0

De politie van Ninove heeft tijdens de omloop Het Nieuwsblad een fietsendief opgepakt in het centrum van Ninove. De man werd opgemerkt door enkele agenten van de politiezone. Zij konden hem onderscheppen en arresteren. Hij wordt er van verdacht meerdere fietsdiefstallen te hebben gepleegd, waaronder drie feiten in september 2018 in Ninove.

De feiten werden toen gefilmd, en sindsdien werd de man opgespoord, maar hij kon tot dan niet geïdentificeerd worden. De inspecteurs herkenden de man en konden hem oppakken vlak voor de standplaats van de bussen voor dames. Vermoedelijk wou hij daar opnieuw zijn slag slaan, aangezien hij in het bezit was van enkele kniptangen.

Het gaat om een 37-jarige man met woonplaats in Brussel. Hij zou ook feiten in Mechelen en Aalst gepleegd hebben. De man werd voorgeleid bij de onderzoeksrechter in Dendermonde, die besloot om hem aan te houden.