Felbesproken moskee over enkele maanden klaar GEBOUW LANGS EDINGSESTEENWEG IS OOK ONTMOETINGSPLAATS CLAUDIA VAN DEN HOUTE

08 juni 2018

03u00 0 Ninove De felbesproken moskee langs de Edingsesteenweg zal over enkele maanden klaar zijn. Het centrum Barmhartigheid wil meer zijn dan alleen een gebedshuis. "We zien het centrum als ontmoetingsplaats en als hefboom voor integratie", zegt coördinator Mimoun El Hammoudi. Zaterdag is er een ontmoetingsmoment in de voormalige Sint-Theresiakerk.

De werken om een woning langs de Edingsesteenweg te verbouwen tot een moskee gingen vorig jaar al van start. De deputatie van de provincie Oost-Vlaanderen had eerder al een bouwvergunning toegekend voor het Islamitisch Cultureel Centrum, nadat de stad Ninove die vergunning had geweigerd. "De verbouwingswerken bevinden zich nu in een afwerkingsfase", zegt Mimoun El Hammoudi, algemeen coördinator van het Centrum Barmhartigheid. "De werken zijn nog bezig, maar het is een kwestie van maanden. Er ontbreken wel nog wat middelen. We worden immers niet gesubsidieerd - wat we ook nooit hebben verwacht of gewild. Het centrum wordt voor 100 procent gefinancierd door de lokale moslimgemeenschap." De nieuwe burgerbeweging 'Ons Alternatief' pleit ervoor dat de moskee eerder moet fungeren als buurthuis en een schakel kan vormen tussen bevolkingsgroepen die mekaar totaal niet kennen via lokalen voor lessen Nederlands, opleidingen, stadsdiensten, arbeidskantoren, enzovoort. Het centrum zegt daarvoor open te staan. "Het was al van bij het begin onze bedoeling dat het centrum een ontmoetingsplaats en een hefboom en katalysator voor integratie zou zijn", aldus El Hammoudi. "Zo dachten we al aan een bestrijding van analfabetisme, taallessen en huiswerkbegeleiding. We moeten daarvoor natuurlijk wel de middelen hebben en de juiste mensen vinden die kunnen begeleiden. Niemand met gezond verstand kan tegen iets zijn dat de zwakkeren vooruit helpt. We denken nog na over wat we allemaal gaan doen. Een buurthuis zoals De Pallieter of De Linde zal het centrum niet worden, maar we willen wel een centrum zijn dat open is naar iedereen. We hebben de voorbije jaren trouwens al verschillende activiteiten georganiseerd. We hielden al dialoogmomenten en nemen jaarlijks deel aan NinoMundo."





"We plannen zo'n ontmoetingsmomenten waarbij moslims en niet-moslims in dialoog gaan met elkaar ook in ons centrum. Ook bij de huiswerkbegeleiding bijvoorbeeld zijn niet-moslims welkom. Onze locatie is te klein om er heel veel dingen te doen, maar misschien kunnen we een brug zijn naar zulke activiteiten op een geschiktere locatie."





Ontmoetingsmoment

Komende zaterdag houdt het centrum Barmhartigheid vanaf 20 uur een ontmoetingsmoment met zang en ramadan iftar in de vroegere Sint-Theresiakerk, beter bekend als 'de nieuwe kerk'.





"We vieren het verbreken van het vasten op het einde van de dag. Iedereen is welkom om samen iets te eten. We hebben ook onze buurtbewoners uitgenodigd om kennis te maken en om eventuele ongerustheid weg te nemen."