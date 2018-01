Feest voor kindercarnaval dat al 55 jaar groeit 20 januari 2018

02u32 0 Ninove De Ridders in de Wortelorde vieren 55 jaar kindercarnaval, een gouden jubileum in de carnavalswereld. En er is reden om te vieren, want het kindercarnaval is steeds groter geworden. "Op een prinsenwagen staan tijdens de stoet is dan ook een hele belevenis", blikt Phillippe Le Roy, de allereerste kinderprins in 1964, terug.

De Ridders in de Wortelorde organiseren het kindercarnaval in Ninove - één van de grootste - al sinds 1964. "In de beginjaren was er een optocht en de aanstelling van een kinderprins- en prinses. Pas in 1970 werd daar een namiddagvullende show aan gekoppeld", vertelt Pascal Van de Waeter van de Ridders in de Wortelorde. "Marijn Devalck, Micha Marah en Urbanus traden al op tijdens de kindershow. Marijn Devalck had een bijzondere band met de Ridders en heeft de melodie van het bekende lied 'Wauilen zenj de Ninovieterkes' geschreven. Hij was zelf bijna Ridder geworden, maar uiteindelijk kon het niet omdat hij niet in Ninove woonde."





Karel Van Belle, bijna 75 en het oudste nog actieve lid bij de Ridders: "Het kindercarnaval is alsmaar groter geworden. In de jaren 70 en 80 liepen er zo'n 300 tot 400 kinderen in de optocht, tegenwoordig zijn het er tussen de 600 en 700. Tel daar de ouders en grootouders bij en je komt gauw aan 1.000 mensen. We hebben de laatste jaren voor een nog mooiere stoet gezorgd door er niet te veel ouders in te laten meelopen".





Nog zo'n kenmerk van het kindercarnaval: eens kinderprins- of prinses, altijd kinderprins- of prinses. "Ik herinner me nog goed dat ik op de prinsenwagen tijdens de stoet mocht staan", vertelt Phillippe Le Roy, de eerste kinderprins in 1964. "Een hele belevenis voor een jong kereltje. Ik was verkleed als toreador."





Twee prinsessen

En dan is er nog 1980, het jaar waarin twee prinsessen carnaval verkozen werden.





"Bij de inschrijving wordt niet de naam, maar wel wat ze uitbeelden genoteerd en krijgen de kinderen een nummer. Soms is het niet duidelijk of het om een jongen of een meisje gaat. Dat jaar was er wel een kinderprins en -prinses, maar het waren allebei meisjes", lacht Pascal Van de Waeter.





Voor het 55ste kindercarnaval op 17 februari zakt circus Renz Berlin af naar het Dr. Hemmeryckxplein. De tentoonstelling start vandaag en loopt nog tot 28 januari in het oud stadhuis. (CVHN)