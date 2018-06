Feest in de Dendervallei 21 juni 2018

Het is zondag 'Feest in de Dendervallei' ter gelegenheid van de inhuldiging van een nieuwe wandelroute. In 2008 organiseerde Natuurpunt Ninove een eerste Feest in de Dendervallei naar aanleiding van de opening van een wandelpad tussen Ninove en Pollare. Sinds 2011 werd er in samenwerking met de stad en Natuurpunt Ninove in de Venebroeken een geboortebos aangeplant. Tien jaar later stellen ze samen een aangepaste wandelroute voor en tonen ze hoe het geboortebos er nu uitziet. Er zijn onder meer begeleide wandelingen van 3 km of 6 km, gezinsopdrachten, optredens van Los Bandos en Yah Tararah, een wandeling met een schaapsherder om 14 uur en om 17 uur gebeurt de officiële opening door het stadsbestuur. Tussendoor is er kinderanimatie. 'Feest in de Dendervallei' vindt zondag 24 juni plaats van 13 uur tot 18 uur op het grasplein aan 't Oeverstekske in Ninove. Deelname is gratis. (CVHN)