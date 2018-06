Fazantstraat groet de Rode Duivels BEWONERS HANGEN WIJK VOL MET VLAGGEN IN BELGISCHE DRIEKLEUR CLAUDIA VAN DEN HOUTE

14 juni 2018

02u31 0 Ninove De bewoners van de Fazantstraat zijn helemaal klaar voor de start van het WK voetbal. De straat kleurt zwart-geel-rood door vlaggetjes en andere attributen in de Belgische driekleur. Opvallend is hun persoonlijk spandoek met als leuze 'Fazantstraat groet de Rode Duivels'.

Vandaag is eindelijk het zover: om 17 uur trappen Rusland en Saoedi-Arabië het wereldkampioenschap voetbal op gang in het Luzhnikistadion in Moskou. De Rode Duivels spelen pas maandag hun eerste officiële wedstrijd op het WK, maar de bewoners van de Fazantstraat in Ninove staan al klaar om te supporteren. Wie de straat inrijdt, krijgt al meteen hun eigen spandoek te zien met als leuze 'Fazantstraat groet de Rode Duivels'. Voorbij het spandoek kleurt de straat volledig zwart-geel-rood, met vlaggenlijnen over de straat en vlaggen, ballonnen en andere attributen aan de huizen en in de voortuinen.





"Twee jaar geleden hebben we de straat al tricolore gekleurd tijdens het Europees kampioenschap. Dit jaar zijn we nog een stapje verder gegaan en hebben we de straat nog meer versierd, onder meer met een eigen spandoek. We hebben er nóg meer energie ingestoken", vertellen Pieter Lievens en Bart Beeckmans van het buurtcomité. "Er hangt 400 tot 500 meter aan vlaggenlijnen op. Aan elk huis hangen er ook nog eens vaak twee of drie vlaggen, in totaal zo'n 50, en aan elke brievenbus hangen er ballonnen. Het is een plezier om al die vlaggen en andere attributen samen met elkaar op te hangen. We zijn er drie uur mee bezig geweest en hebben spijt dat het ophangen al voorbij is. Al zullen er wellicht nog wel vlaggen bijkomen. We zijn een straat van bewoners die erg verbonden zijn met elkaar. Met het buurtcomité organiseren we twee à drie keer per jaar een evenement, zoals een barbecue of een Dag van de Buren. Op de dag wanneer de troostfinale (voor de derde en vierde plaats) wordt gespeeld, organiseren we een buurtfeest met als thema 'Amerika'. Als de Rode Duivels dan spelen, zal het feest een Belgisch tintje krijgen."





Op groot scherm

Maar de bewoners van de Fazantstraat hopen de Rode Duivels in de echte finale te zien. "Ze moeten het WK winnen", klinkt het vastberaden. "Alle versiering blijft dus hangen tot zeker 16 juli. We zijn supporter in hart en nieren." Of ze de wedstrijden van de Rode Duivels samen zullen bekijken, hangt af van het weer. "Normaal gaan we die wedstrijden bekijken op het groot scherm op de OCMW-site, maar als het slecht weer is, dan kijken we allemaal samen voor de televisie", aldus Beeckmans. "Twee jaar geleden ben ik een match van de Rode Duivels gaan bekijken in Frankrijk, maar Rusland is praktisch niet haalbaar." De bewoners hopen dat de WK-gekte elders nog toeslaat. "Het leeft voorlopig minder dan twee jaar geleden, omdat we het al gewoon zijn. Hier en daar zie je al vlaggen, maar het mag voor ons gerust wat meer zijn!"