Familie en vrienden nemen afscheid van Dirk Govaert (44) Motard overleed vorige week bij een tragisch verkeersongeval in Lierde Koen Baten

19 juli 2018

12u00 3 Ninove Familie, vrienden en kennissen hebben donderdagochtend afscheid genomen van motorrijder Dirk Govaert, die vorige week om het leven kwam bij een tragisch verkeersongeval in Lierde.

Dirk kwam vorige week om het leven op de Steenweg in Lierde. Hij werd er frontaal aangereden door een automobilist die een inhaalmanoeuvre uitvoerde en overleefde de klap niet.

De kerk in Okegem bij Ninove, waar Dirk vandaan kwam, was te klein om alle rouwenden een plaatsje te bieden. Motorclub MTC Sunriders uit Erpe-Mere, waar Dirk lid van was, tekende dan ook present met heel wat leden. Maar ook veel andere motorclubs uit heel Vlaanderen stuurden een afvaardiging om hun steun te betuigen aan de nabestaanden en afscheid te nemen van Dirk. De kist werd de kerk ook binnengedragen door leden van MTC Sunriders, op de tonen van 'Nothing Else Matters' van Metallica.

Het was een bijzonder emotionele viering, waarbij onder meer de stiefzoon van Dirk het woord nam. "Je behandelde mij altijd als je eigen zoon, leerde mij fietsen in de tuin", sprak Dieter. "Je was zo behulpzaam. Ik lachte altijd met je motorfiets. Ik noemde hem de groene kikker, maar jij was er zo trots op en reed er zo graag mee rond. Het doet zoveel pijn dat jij en de groene kikker er niet meer zijn."

Ingeborg, de vrouw van Dirk, nam afscheid op het bidprentje. "Je was een schat voor ons allen, jou moeten missen zal ons zwaar vallen. Rust zacht."