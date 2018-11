Fakkeltocht herdenkt einde Groote Oorlog Claudia Van den Houte

11 november 2018

16u52 0 Ninove Het einde van de Groote Oorlog werd de avond voor Wapenstilstand herdacht met een fakkeltocht onder de noemer ‘Nooit meer oorlog’. Er werd ook een vredesboom onthuld.

De herdenking van de Eerste Wereldoorlog werd het voorbije weekend afgesloten. Vier jaar lang herdacht de stad Ninove de Groote Oorlog met tal van activiteiten. De fakkeltocht door Ninove vertrok zaterdagavond met 180 mensen aan buurthuis Berdam - de vroegere ‘nieuwe kerk’ - en eindigde aan cultuurcentrum De Plomblom. Tussendoor werd er halt gehouden aan het oorlogsmonument op het Kerkplein, waar een bloemenkrans werd neergelegd. Ook werd er een vredesboom onthuld. “Herdenken kunnen we nooit genoeg. De erge dingen, de grote vernederingen die de mensen mekaar hebben aangedaan, honderd jaar geleden, en jammer genoeg ook nog al te vaak in de decennia nadien: we mogen ze nooit vergeten”, aldus schepen van cultuur Veerle Cosyns (Samen/CD&V). “Al was het maar ter lering en ter sensibilisering van elke nieuwe generatie. En zij die hun leven voor ons hebben gegeven, die hun vaak jonge en beloftevolle leven hebben geofferd voor de schijnbaar vanzelfsprekende vrijheid die wij vandaag, in dit land, mogen ervaren: we kunnen ze niet genoeg danken en eren.”

Zondag was er voor 11 november nog een plechtige eucharistieviering in de St-Gertrudiskerk in Appelterre-Eichem en bloemenhulde aan het monument, opgeluisterd door Harmonie St-Cecilia. Er werd afgesloten met een receptie in zaal Pax.