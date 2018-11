Fakkeltocht en herdenkingstoer voor Wapenstilstand Claudia Van den Houte

08 november 2018

12u25 3 Ninove De stad Ninove herdenkt de Groote Oorlog en 100 jaar Wapenstilstand met verschillende activiteiten.

Het stadsbestuur en de vaderlandslievende verenigingen maken op vrijdag 9 november een rondrit langsheen de deelgemeenten. Er is een bloemenhulde aan elk herdenkingsmonument, de inhuldiging van een herdenkingssteen op elke begraafplaats en een dankwoord van de lagere scholen. De bevolking wordt uitgenodigd om aan te sluiten bij de verschillende herdenkingsmomenten. De herdenkingstoer start om 12.30 uur aan de stedelijke begraafplaats van Ninove. Het uurschema is te vinden op www.ninove.be.

Dichter Marc Van Der Meeren en muzikanten Antoine De Wael en Femke De Couck brengen vrijdag ook de poëtisch-muzikale herdenkingsevocatie ‘Klaprozen sterven niet’ om 20 uur in de Abdijkerk in Ninove.

Op zaterdag 10 november is er een fakkeltocht door Ninove, met als boodschap ‘Nooit meer oorlog’. Er wordt vanaf 18 uur verzameld aan Buurthuis Berdam, Edingsesteenweg 2 in Ninove. De fakkeltocht start om 18.30 uur. Aankomst om 19.30 aan cc De Plomblom, waar om 20 uur het bevrijdingsconcert ‘Elixir d’Anvers’ plaatsvindt.

Op zondag 11 november is er een officiële herdenkingsplechtigheid in Appelterre-Eichem. De plechtige eucharistieviering start om 9 uur in de Sint-Gertrudiskerk. Om 10.15 uur is er een bloemenhulde aan het monument, opgeluisterd door Harmonie St-Cecilia, gevolgd door receptie in zaal Pax. Later die dag, om 16 uur, vindt het concert ‘Evensong’ plaats in de Sint-Margrietkerk in Neigem. Het Fenikskoor Ninove verwerkt daarin liederen met getuigenissen uit het oorlogsverleden. Tickets en info via fenikskoorninove.wordpress.com.