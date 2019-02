Facebookgroep ‘Ge Zijt Van Ninove Als Ge...’ op bezoek bij 100-jarige Cinema Central Claudia Van den Houte

17 februari 2019

12u56 0 Ninove De Facebookgroep ‘Ge Zijt Van Ninove Als Ge...’ is voor haar eerste uitstap op bezoek geweest bij Cinema Central. Met de filmnamiddag vierde ze ook de 100ste verjaardag van de buurtbioscoop mee.

De beheerders van de Facebookgroep, Patrick Haegeman en Monique Van Londersele, hadden de leden zaterdag uitgenodigd voor een filmnamiddag in Cinema Central. Het idee ontstond naar aanleiding van het 100-jarige bestaan van de cinema in de Lavendelstraat. “Deze filmzaal is een begrip bij jong en oud. Vooral ouderen hebben er nog fijne herinneringen aan en vertellen graag over hoe het was ‘in hun tijd’”, aldus Patrick en Monique.

De leden van de groep konden kiezen uit twee films die elk in één van de twee zalen draaide: ‘Hector’ met Urbanus of ‘De Paniekzaaiers’ met Gaston en Leo. Paul Raes, de uitbater van Cinema Central, was zeer tevreden met het bezoek: “Welkom in één van de oudste zaken van België”, sprak hij tot de leden. “Allemaal bedankt om te komen. Ik hoop jullie nog terug te zien, zodat we kunnen blijven bestaan.”

Ook Patrick en Monique waren tevreden over de opkomst. Ondanks het zonnige weer buiten, zaten er meer dan zestig leden in de zalen. “We zijn van plan om in de toekomst nog dingen te organiseren. Dat kan ook iets anders zijn dan een filmbezoek en kan ook iets voor volwassenen zijn in plaats van een familienamiddag.”