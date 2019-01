Facebookgroep ‘Ge Zijt van Ninove Als Ge...’ bezoekt 100-jarige Cinema Central Claudia Van den Houte

17 januari 2019

16u59 3 Ninove De Facebookgroep ‘Ge Zijt Van Ninove Als Ge...’ nodigt haar leden op 16 februari uit om samen naar de film te gaan in de 100-jarige Cinema Central.

De Facebookgroep ‘Ge Zijt Van Ninove Als Ge...’ bestaat vijf jaar en heeft intussen meer dan 8.000 leden. De groep houdt haar leden op de hoogte van alles wat er in Ninove reilt en zeilt. “De vele reacties van de leden bewijzen ook dat er niet alleen interesse is voor wat zich tegenwoordig afspeelt, maar ook voor feiten, gebeurtenissen, straatzichten,... uit het verleden”, vertellen beheerders Patrick en Monique. “De oude foto’s en verhalen die hier aan bod komen worden heel erg gesmaakt en we zien reacties als ‘oh, zag dat er vroeger zo uit’, ‘dat is nog uit mijn kindertijd’, ‘dit was ik echt vergeten, maar wat fijn dat ons geheugen hier opgefrist wordt’ en ‘dat is pure nostalgie!’.”

“Wat past er dan beter in het kader van die nostalgie dan een bezoek aan de legendarische Cinema Central, die dit jaar zijn 100-jarig bestaan viert? Deze filmzaal is een begrip bij jong en oud, maar vooral de ouderen hebben er nog fijne herinneringen aan en vertellen graag over hoe het was ‘in hun tijd’: ‘daar mochten we van onze ouders met ons lief naartoe’ of ‘daar hebben we onze man/vrouw ontmoet’ en ‘na de film was het nog wat nagenieten in het ‘kasjken’ naast de Central’...”.

De beheerders van de groep hebben daarom het initiatief genomen om de leden uit te nodigen om samen te genieten van de film ‘Hector’ met Urbanus of van ‘De Paniekzaaiers’ met Gaston en Leo. Beide films zullen gedraaid worden in de Cinema Central op zaterdag 16 februari om 13.30 uur. “Als dit initiatief een succes blijkt, dan zal bij een volgende editie gekozen worden voor een film voor volwassenen.”

De toegangskaarten kosten 7 euro en kunnen afgehaald worden in Cinema Central, in de Prohibition, Geraardsbergsestraat 23, in fitnessclub 9400, Burchtdam 58 (telkens tijdens de openingsuren) en via de beheerders (via privébericht op Facebook).