Extra show in Plomblom van musical met Ninovieter 02 maart 2018

Er komt een extra voorstelling in Ninove van de musical 'Dolfje Weerwolfje', waarin Ninovieter Tim Asselman (33) een belangrijke rol speelt.





Zoals al gemeld, staat Tim op het podium naast Jan Schepens - één van de bekendste musicalsterren in Vlaanderen - en zijn vrouw Katja Retsin, het tv-gezicht dat voor het eerst in een musical speelt. Het koppel staat ook de eerste keer samen op een podium. De familiemusical toert vanaf april tot juni door Vlaanderen en komt op zondag 29 april naar cultuurcentrum De Plomblom in Ninove.





De voorstelling die al vaststond, vindt plaats om 14.30 uur. "Door het groot succes komt er een show bij in Ninove, op dezelfde dag om 16.45 uur", vertelt Tim. "De andere show is zo goed als uitverkocht." Info via www.event-team.be. (CVHN)