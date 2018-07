Extra dag kermis, maar niet alle foorkramers zijn er blij mee Claudia Van den Houte

De opbouw van de zomerkermis in het stadscentrum gebeurde dit jaar al op woensdag, een dagje vroeger dan anders. Op donderdag opbouwen zoals de voorbije jaren was dit jaar niet mogelijk, onder meer door de wielerwedstrijd 'Grote Prijs Beeckman-De Caluwé' die dan plaatsvindt. De Denderlclub Ninove - sinds kort een koninklijke vereniging - organiseert de wedstrijd al voor de 76ste keer. "Het parcours is echter veranderd. Daarom, en ook met de werken die nog aan de gang zijn in het centrum, werd beslist om de opbouw een dagje vroeger te laten gebeuren, zodat alles vlot kan verlopen", zegt schepen van Evenementen Marc Torrekens (Open Vld). De kermis start dan ook al op donderdag in plaats van op vrijdag en duurt zoals andere jaren tot en met dinsdag - een extra dag kermis dus. Goed nieuws voor de kermisliefhebbers, maar bij de foorkramers is niet iedereen daar even gelukkig mee. Dat bleek tijdens de opbouw. "Een dagje kermis extra is wel leuk, maar niet als alles op het laatste moment verandert", vindt foorkramer Douglas Audiart. "We werden pas vorige week verwittigd dat we onze attractie een dag vroeger moeten openen. Bovendien vernamen we pas vandaag dat we na twee jaar een andere locatie toegewezen krijgen, waarvan we weten dat die plek het slechter doet." Andere foorkramers vinden de extra kermisdag niet zo leuk. "Het kost ons een dag extra aan stroom, diesel en meer, terwijl we geen extra inkomsten zullen hebben", klinkt het bij andere foorkramers, die anoniem willen blijven omdat ze vrezen anders ook hun plaatsje te zullen verliezen. "Ook wij werden pas vorige week verwittigd. Op een week tijd moet je je planning maar aanpassen." Torrekens: "Ik ging ervan uit dat ze vroeger op de hoogte waren gebracht." De foorkramers eindigen met een positieve noot: "Het is nu zo beslist, we zullen er het beste van maken. Het weer zit gelukkig goed mee."